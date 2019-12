«В Україні полетить багато голів»: Джуліані заявив, що Шокіна двічі доводили до смерті

За словами Джуліані, ексгенпрокурор України був отруєний

Адвокат президента США Рудольф Джуліані стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна двічі отруїли, але він одужав.

Про це Джуліані написав у Twitter.

«Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США, - пише Джуліані. - Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів».

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA