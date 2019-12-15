«В Україні полетить багато голів»: Джуліані заявив, що Шокіна двічі доводили до смерті



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Колишній генпрокурор України Віктор Шокін співпрацює з Джуліані у справі Burisma

За словами Джуліані, ексгенпрокурор України був отруєний

Адвокат президента США Рудольф Джуліані стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна двічі отруїли, але він одужав.

Про це Джуліані написав у Twitter.

«Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США, - пише Джуліані. - Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів».

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 грудня 2019 р.

Адвокат Трампа стверджує, має докази, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma та Байденами.

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Нагадаємо, раніше Трамп дистанціювався від свого адвоката Джуліані.

Також повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.

У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.