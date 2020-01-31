Шокін заявив, що його отруїли ртуттю: допускає, що це Байден



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Ексгенпрокурор України Віктор Шокін заявив, що пережив отруєння ртуттю

Шокін додав, що у нього було дві зупинки серця

Екс-генпрокурор Віктор Шокін стверджує, що його отруїли ртуттю, через що він ледь не помер. Він вважає, що до цього може бути причетним колишній віце-президент США Джо Байден.

Про це Шокін заявив в інтерв’ю «ТСН».

Шокін розповів, як останні п'ять місяців бореться за життя. За його словами, йому стало погано, коли він був в Греції після смерті брата.

«От 10 вересня, коли я вийшов з машини, я знепритомнів і впав. Я не пам’ятаю, що було далі, але мені потім розповідали, хто був присутній поруч, що мені дуже повезло, що це трапилось саме в цьому місці і в цей час. Це трапилось приблизно об 11:40, дуже поряд був госпіталь, швидка допомога і дуже гарні фахівці. «, — сказав він.

Шокін додав, що у нього було дві зупинки серця.

«Згідно з заключенням грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново», — сказав він.

Шокін заявив, що його виписали 20 вересня, а 22 вересня він прибув до Києва.

«Була потреба обов’язково продовжити курс лікування, щоб повернутись до нормального життя. Мені порекомендували клініку у Відні. Коли я прибув до Відня, 9 жовтня 2019 року, потрапив до лікаря Корпана Миколи Миколайовича. І він мені розповів про Ющенка, що він дійсно брав участь у його лікуванні», — сказав він.

За словами колишнього глави ГПУ, його отруїли ртуттю.

«11 жовтня лікар до мене прийшов і запитав: „А ви знаєте, що у вас ртуть в організмі“. У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі – 9,7%, тобто у п’ять разів більше, ніж максимальна норма. Потім я дізнався, що способи отруєння ртуттю дуже різні – можна отруїтись і парами ртуті, і іншими шляхами. Як мені говорили знайомі у СБУ, такий спосіб отруєння дещо застарілий, але ще має місце його застосування деколи», — сказав він.

Шокін вважає, що до його отруєння «є можливість причетності Байдена».

«В мене немає явних ворогів, яких я точно знаю, що це ворог. Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань. Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, справа кримінальна порушена і розслідується, але це тільки моя інформація», — сказав він, додавши, що офіційно поки він відповіді не отримав.

Раніше повідомлялося, що колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін вимагає притягнути до відповідальності ексвіце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, розслідування щодо Хантера Байдена обговорювалося президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським від час телефонної розмови 25 липня поточного року. Скарга на можливий тиск на Україну з боку Трампа з метою почати політично мотивоване розслідування, яка мала місце під час цієї розмови, створила основу для справи щодо імпічменту американського лідера.

Нагадаємо, Шокін подав у відставку в середині лютого 2016 року на прохання президента Петра Порошенка. Однак голосування щодо відставки Шокіна у Верховній Раді пройшло лише через півтора місяця - 29 березня 2016 року. 3 квітня 2016 року президент своїм указом звільнив Шокіна.

На початку 2018 року колишній віцепрезидент США Джо Байден розповів, що відставка Шокіна відбулася під його тиском.

Через рік команда Трампа почала використовувати це зізнання, щоб не допустити участі Байдена, одного найрейтинговіших кандидатів від Демократичної партії, у виборах президента США.

У грудні адвокат президента США Рудольф Джуліані стверджував, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна двічі отруїли, але він одужав.

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.