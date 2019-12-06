Адвокат Трампа заявив, що доведе причетність Байдена до корупції в Україні



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Особистий адвокат Трампа колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані

Джуліані впевнений в тому, що Байден, будучи віце-президентом США, був причетний до «злочинної діяльності» в Україні

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані має намір незабаром опублікувати матеріали, які доведуть причетність колишнього віце-президента США Джозефа Байдена до корупції в Україні.

Про це Джуліані повідомив у Twitter.

«Не було утримувано військової допомоги. Розмова про корупцію в Україні ґрунтувалася на переконливих доказах злочинної поведінки тодішнього віце-президента Байдена», - написав адвокат американського лідера.

Він додав, що корупційні ризики через Байдена могли стати головною перешкодою допомоги США для України у проведенні антикорупційних реформ.

«Американці дізнаються, що (Джозеф) Байден та інші офіційні особи з адміністрації (колишнього президента США Барака) Обами сприяли збільшенню масштабів корупції в Україні в період з 2014 року по 2016 рік. Всі докази цього незабаром будуть представлені», — написав адвокат.

Джуліані також висловив упевненість в тому, що Байден, будучи віце-президентом США, був причетний до «злочинної діяльності» в Україні.

...to the US assisting Ukraine with its anti-corruption reforms.



The American people will learn that Biden & other Obama administration officials, contributed to the increased level of corruption in Ukraine between 2014 to 2016.



This evidence will all be released very soon. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 5 грудня 2019 р.

Газета The New York Times повідомила, що Джуліані вирушив до Європи для збору документальних свідчень, які мають допомогти у справі про можливий імпічмент Трампа. Сама поїздка організована для зйомок документального серіалу, перші дві серії якого вже вийшли на американському кабельному каналі One America News, або OAN.

Серіал рекламують як «альтернативу слуханням щодо імпічменту», де мають зʼявитися «українські свідки», яких члени Демократичної партії в палаті представників нібито відмовилися викликати для свідчень.

Нагадаємо, раніше Трамп дистанціювався від свого адвоката Джуліані.

Також повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.

У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.