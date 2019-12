Адвокат Трампа заявив, що доведе причетність Байдена до корупції в Україні

Джуліані впевнений в тому, що Байден, будучи віце-президентом США, був причетний до «злочинної діяльності» в Україні

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані має намір незабаром опублікувати матеріали, які доведуть причетність колишнього віце-президента США Джозефа Байдена до корупції в Україні.

Про це Джуліані повідомив у Twitter.

«Не було утримувано військової допомоги. Розмова про корупцію в Україні ґрунтувалася на переконливих доказах злочинної поведінки тодішнього віце-президента Байдена», - написав адвокат американського лідера.

Він додав, що корупційні ризики через Байдена могли стати головною перешкодою допомоги США для України у проведенні антикорупційних реформ.

«Американці дізнаються, що (Джозеф) Байден та інші офіційні особи з адміністрації (колишнього президента США Барака) Обами сприяли збільшенню масштабів корупції в Україні в період з 2014 року по 2016 рік. Всі докази цього незабаром будуть представлені», — написав адвокат.

Джуліані також висловив упевненість в тому, що Байден, будучи віце-президентом США, був причетний до «злочинної діяльності» в Україні.

