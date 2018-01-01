Нацполіція викрила вісім посадовців ДМС, які торгували біометричними паспортами

Завдяки викритим схемам начальник одного зі столичних відділів ДМС за менше ніж рік придбав автомобіль преміум-класу

Національна поліція затримала вісім посадовців Державної міграційної служби (ДМС) Києва та Черкащини, викриті службовці створили корупційну мережу, пов’язану з видачею біометричних паспортів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Викриті службовці у змові з приватними фірмами створили корупційну мережу, пов’язану з



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Затримання одного з корупціонерів

Завдяки викритим схемам начальник одного зі столичних відділів ДМС за менше ніж рік придбав автомобіль преміум-класу

Національна поліція затримала вісім посадовців Державної міграційної служби (ДМС) Києва та Черкащини, викриті службовці створили корупційну мережу, пов’язану з видачею біометричних паспортів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Викриті службовці у змові з приватними фірмами створили корупційну мережу, пов’язану з видачею біометричних паспортів. Як зазначили в поліції, посадовці ДМС надавали клієнтам приватної фірми можливість отримати біометричний паспорт в обхід електронної черги у найкоротші строки, однак за значно завищеною вартістю.

Так, виготовлення документу поза чергою за 22 робочих дні «коштувало» замовнику 3 тисячі гривень, а за 1-2 робочих дні – 11 тисяч гривень. Як результат – бюджет держави недоотримав сотні тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили, що провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем мешкання посадовців ДМС, а також – за адресами розташування викритих підприємств.

В результаті обшуків було вилучено доказову документацію, чорнові записи та грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, та затримано вісім осіб.

Зазначається, що завдяки викритим схемам начальник одного зі столичних відділів ДМС за менше ніж рік придбав автомобіль преміум-класу. Цього ж посадовця та його спільника було викрито у причетності до виготовлення, зберігання та збуту наркотиків різних видів.

До слова, прикордонники виявили за місяць понад 440 підроблених документів.