Нацрада може відібрати ліцензію у телеканалу «Наш» через заяви Симоненка про ПЦУ

Представники Нацради наголосили, що керівники телеканалів також не вжили відповідних заходів, щоб припинити поширення мови ворожнечі.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення подасть до суду позов з вимогою відібрати ліцензію телеканалу «Наш» через трансляцію заяв Петра Симоненка проти ПЦУ. Про це повідомляє пресслужба Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

«Регуляторний орган на засіданні 19 серпня розглянув результати перевірок двох ліцензіатів – ТОВ «Наш 365», м. Київ (логотип «Наш») і ТОВ «Наша Прага», м. Київ (логотип «Максі-ТВ») – за трансляцію 4 травня 2021 року з повтором 5 травня передачі «Марафон», де містилися висловлювання, які мають ознаки прихованого заклику до розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих», – йдеться у повідомленні Нацради.

У ток-шоу «Марафон», який вели Артем Нікіфоров та Ольга Веремій, гість студії народний депутат України ІІ-VІІ скликань Петро Симоненко висловлював твердження, що містили «окремі ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму».

Представники Нацради наголосили, що керівники телеканалів не вжили відповідних заходів, щоб припинити поширення мови ворожнечі. А тому регулятор звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ «Наш 365», а ТОВ «Наша Прага» отримала штраф у розмірі 25% ліцензійного збору. Для цієї компанії сума штрафу – 119 544,75 грн.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ «ТРК «Студія 1+1» за порушення вимог українського мовного законодавства під час трансляції телесеріалу «Кухня».

Додамо, що незабаром Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон.

Також повідомлялося, що Нацрада перевірить «Інтер» через показ радянських фільмів.