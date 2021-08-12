Нацрада перевірить «Інтер» через показ радянських фільмів

Перевірятимуть «Інтер» в період з 30 серпня по 10 вересня

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» за показ фільмів з російськими акторами, які входять до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Телеканал перевірять за покази фільмів «Місце зустрічі змінити не можна» за участі Станіслава Говорухіна, «Бранець замка Іф» і «Д’Артаньян і три мушкетери» за участю Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва, «За сімейними обставинами» при участю Євгена Стеблова і «Велика перерва» за участю Валентини Тализіної.

У Нацраді зазначили, що це вже третя перевірка, призначена «Інтеру» за подібні порушення. Згідно із законодавством, заборонено транслювати фільми, одним з учасників якого є особа зі списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

До 2 вересня телеканал повинен направити регулятору всі необхідні документи і матеріали. Перевірятимуть «Інтер» в період з 30 серпня по 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що Нацрада позапланово перевірить телеканали «Дом» та «Інтер». «Дом» показав карту Росії з окупованим Кримом, а «Інтер» – фільми з акторами із чорного списку Мінкульту. Провівши моніторинг 12-17 та 20-24 липня телеканалу «Інтер», Національна рада зафіксувала в його ефірі 5 фільмів, які не можна показувати на території України.

До слова, «95 квартал» рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі. Нагадаємо також, що попри агресію РФ, захоплення Криму та певних територій Донбасу, «Квартал 95» продає свої серіали Росії. При чому нинішнє СБУ та РНБО не бачать у цьому нічого поганого.