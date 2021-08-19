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    Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони «Крим»

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    Закон нормує порядок в'їзду на окуповану територію - Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони «Крим»
    Закон нормує порядок в'їзду на окуповану територію
    Фото з відкритих джерел

    Українська вільна економічна зона в Криму діяла з вересня 2014 року

    Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким скасовується режим вільної економічної зони «Крим». Він діяв з 2014 року. Про це повідомляється на сайті Ради.

    Зазначимо, українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року. Це означало, що українські органи, наприклад, не стягують загальнодержавні податки і збори на території окупованого півострова. ВЕЗ мала діяти 10 років, допомагаючи українському бізнесу працювати на півострові.

    Закон скасовує режим вільної економічної зони «Крим» на тимчасово окупованій території України та встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

    Крім того, документ унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

    Також були прийняті необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів.

    До слова, наапередодні Україна направила до Гааги матеріали про незаконне переміщення в’язнів з Криму. На території РФ відбувають покарання 464 ув'язнених українців. Із Криму в Росію незаконно перемістили 275 українських в’язнів

    Також Зеленський заявив, що аби Росія розблокувала обмін кримських політв'язнів, треба говорити з Путіним.

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    Теги: Крим Росія окупанти податки закон Володимир Зеленський окуповані території президент
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    Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони «Крим»