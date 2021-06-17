Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон

Законом вдосконалено процедуру призначення та припинення повноважень членів Національної ради

В Україні реформують Нацраду з питань телерадіомовлення. Верховна Рада ухвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4107. «За» проголосували 302 нардепи.

Згідно з документом, суб'єктами подання на членів Нацради від парламенту є фракції і групи (одна фракція – одне подання), а також громадські організації та творчі спілки (одна громадська організація – одне подання).

При цьому голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Закон не буде регулювати безвиїзні перевірки Нацради, оскільки це прописано у власній інструкції відомства, затвердженої Міністерством юстиції.

Президента уповноважили створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

У документі передбачили, що кандидати обов'язково проходять спецперевірку відповідно до закону «Про запобігання корупції», яка триватиме до 25 днів.

Забезпечується і дотримання гендерної рівності. Якщо під час голосування за членів на вакантні посади кілька людей мають однакову кількість голосів, перевага віддається кандидату тої статі, представників якої менше серед уже діючих членів.

Нагадаємо, на початку лютого комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в другому читанні відповідний законопроєкт №4107.

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