Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал

Серіал «Кухня» транслювався без дубляжу, що порушує законодавство України

Канал «1+1» отримав штраф у 71 тисячу гривень

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ «ТРК «Студія 1+1» за порушення вимог українського мовного законодавства під час трансляції телесеріалу «Кухня».

Згідно з повідомленням регулятора на сайті, до ліцензіата застосовано штрафну санкцію в розмірі 71 488,95 грн, що становить 5% суми ліцензійного збору телеканалу «1+1».

За результатами позапланової невиїзної перевірки за зверненням громадян у період із 27 квітня до 5 травня було здійснено моніторинг.

За його підсумками встановлено, що трансляція серіалу «Кухня» (виробництва ТОВ Keystone Production на замовлення ЗАТ YBW Group, 2013 рік, РФ) здійснювалася російською мовою з українськими субтитрами, що є порушенням вимог абз. 2 ч. 5 ст. 10 закону «Про телебачення і радіомовлення».

Протягом 30 днів із дня повідомлення Нацрадою про ухвалене рішення телекомпанія має сплатити штраф до державного бюджету.

Раніше в Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал.

Під заборону потрапляють такі фільми:

« Шукайте маму» (Росія, 2012)

« Не плач за мною, Аргентина!» (Росія, 2012-2013)

« Не народися вродливою» (Росія, 2005-2006)

« Однокласниці» (Росія, 2007)

« Щасливої дороги!» (Росія, 2008)

« Алі-Баба і сорок розбійників» (Україна, 2005)

« Офіцерські дружини» (Україна, 2015)

Серед осіб, які потрапляють під обмеження: актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.

Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.

Додамо, що незабаром Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон.

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