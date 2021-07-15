Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал
Канал «1+1» отримав штраф у 71 тисячу гривень
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ «ТРК «Студія 1+1» за порушення вимог українського мовного законодавства під час трансляції телесеріалу «Кухня».
Згідно з повідомленням регулятора на сайті, до ліцензіата застосовано штрафну санкцію в розмірі 71 488,95 грн, що становить 5% суми ліцензійного збору телеканалу «1+1».
За результатами позапланової невиїзної перевірки за зверненням громадян у період із 27 квітня до 5 травня було здійснено моніторинг.
За його підсумками встановлено, що трансляція серіалу «Кухня» (виробництва ТОВ Keystone Production на замовлення ЗАТ YBW Group, 2013 рік, РФ) здійснювалася російською мовою з українськими субтитрами, що є порушенням вимог абз. 2 ч. 5 ст. 10 закону «Про телебачення і радіомовлення».
Протягом 30 днів із дня повідомлення Нацрадою про ухвалене рішення телекомпанія має сплатити штраф до державного бюджету.
Раніше в Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал.
Під заборону потрапляють такі фільми:
- « Шукайте маму» (Росія, 2012)
- « Не плач за мною, Аргентина!» (Росія, 2012-2013)
- « Не народися вродливою» (Росія, 2005-2006)
- « Однокласниці» (Росія, 2007)
- « Щасливої дороги!» (Росія, 2008)
- « Алі-Баба і сорок розбійників» (Україна, 2005)
- « Офіцерські дружини» (Україна, 2015)
Серед осіб, які потрапляють під обмеження: актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.
Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.
Додамо, що незабаром Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон.