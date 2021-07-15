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    Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал

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    Серіал&nbsp;&laquo;Кухня&raquo; транслювався без дубляжу, що порушує законодавство України&nbsp; - Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал
    Серіал «Кухня» транслювався без дубляжу, що порушує законодавство України 
    Фото: 1plus1

    Канал «1+1» отримав штраф у 71 тисячу гривень

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ «ТРК «Студія 1+1» за порушення вимог українського мовного законодавства під час трансляції телесеріалу «Кухня».

    Згідно з повідомленням регулятора на сайті, до ліцензіата застосовано штрафну санкцію в розмірі 71 488,95 грн, що становить 5% суми ліцензійного збору телеканалу «1+1».

    За результатами позапланової невиїзної перевірки за зверненням громадян у період із 27 квітня до 5 травня було здійснено моніторинг.

    За його підсумками встановлено, що трансляція серіалу «Кухня» (виробництва ТОВ Keystone Production на замовлення ЗАТ YBW Group, 2013 рік, РФ) здійснювалася російською мовою з українськими субтитрами, що є порушенням вимог абз. 2 ч. 5 ст. 10 закону «Про телебачення і радіомовлення».

    Протягом 30 днів із дня повідомлення Нацрадою про ухвалене рішення телекомпанія має сплатити штраф до державного бюджету.

    Раніше в Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал.

    Під заборону потрапляють такі фільми:

    • « Шукайте маму» (Росія, 2012)
    • « Не плач за мною, Аргентина!» (Росія, 2012-2013)
    • « Не народися вродливою» (Росія, 2005-2006)
    • « Однокласниці» (Росія, 2007)
    • « Щасливої дороги!» (Росія, 2008)
    • « Алі-Баба і сорок розбійників» (Україна, 2005)
    • « Офіцерські дружини» (Україна, 2015)

    Серед осіб, які потрапляють під обмеження: актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.

    Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.

    Додамо, що незабаром Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон.

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    Теги: Росія телебачення пропаганда мова закон штраф українська мова серіал
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    Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал