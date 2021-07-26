Над Норвегією зафільмували політ метеорита (відео)

Уламки небесного тіла могли впасти біля Осло

Великий метеорит пролетів над Норвегією в ніч на 25 липня. Фахівці вважають, що уламки небесного тіла могли впасти біля Осло. Про це повідомляє Reuters.

Очевидці близько першої години ночі побачили яскраву «вогняну кулю». Крім того, повідомляється про гучний вибух і вітер, що супроводжував падіння метеорита.

Також в поліцію надійшло кілька повідомлень про падіння метеорита. Правоохоронці не виявили людських жертв або руйнувань

За даними норвезької мережі спостерігачів за метеоритами, «вогняну кулю» було видно в небі приблизно п'ять секунд. Метеорит летів зі швидкістю близько 16,3 кілометра в секунду.

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