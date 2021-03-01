У небі над Британією пролетів метеорит (відео)

У небі над Британією пролетів метеорит

Вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах

Користувачі Мережі поділилися відео, на яких знято політ метеора в небі над Британією в ніч з неділі на понеділок, 1 березня.

UK Meteor Network повідомляє, що вже надійшло понад 120 повідомлень про побачене космічне тіло.

Так, вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.

Відповідні ролики опубліковані в соціальних мережах.

Wow that's amazing https://t.co/5KXxNxd0u4 — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021

Нагадаємо, 6 липня астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу.

До слова, китайський зонд Chang’e 5 досяг Місяця і готується здійснити посадку.