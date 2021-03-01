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    У небі над Британією пролетів метеорит (відео)

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    У небі над Британією пролетів метеорит - У небі над Британією пролетів метеорит (відео)
    У небі над Британією пролетів метеорит
    Фото: UK Meteor Network

    Вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах

    Користувачі Мережі поділилися відео, на яких знято політ метеора в небі над Британією в ніч з неділі на понеділок, 1 березня.

    UK Meteor Network повідомляє, що вже надійшло понад 120 повідомлень про побачене космічне тіло.

    Так, вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.

    Відповідні ролики опубліковані в соціальних мережах.

    Нагадаємо, 6 липня астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу.

    До слова, китайський зонд Chang’e 5 досяг Місяця і готується здійснити посадку.

    Теги: політ Велика Британія Twitter астероїд
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