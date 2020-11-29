В небі над західною Японією вибухнув метеорит (відео)
Перед вибухом яскравість небесного тіла дорівнювала яскравості повного Місяця
В ніч на неділю, 29 листопада 2020 року, о 01:34 за місцевим часом у західних регіонах Японії можна було спостерігати рідкісне явище.
Під час потрапляння до верхніх шарів атмосфери стався вибух метеориту, повідомляє NHK.
При цьому можна було почути сильний гуркіт.
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が、29日午前1時半すぎに、西日本の広い範囲で、観測されました。https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN— NHKニュース (@nhk_news) November 28, 2020
Як стверджують очевидці, перед вибухом яскравість небесного тіла дорівнювала яскравості повного Місяця.
Нагадаємо, 6 липня астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу.
До слова, китайський зонд Chang’e 5 досяг Місяця і готується здійснити посадку.