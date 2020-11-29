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    У світі

    В небі над західною Японією вибухнув метеорит (відео)

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    Під час потрапляння до верхніх шарів атмосфери&nbsp;можна було почути сильний гуркіт - В небі над західною Японією вибухнув метеорит (відео)
    Під час потрапляння до верхніх шарів атмосфери можна було почути сильний гуркіт

    Перед вибухом яскравість небесного тіла дорівнювала яскравості повного Місяця

    В ніч на неділю, 29 листопада 2020 року, о 01:34 за місцевим часом у західних регіонах Японії можна було спостерігати рідкісне явище.

    Під час потрапляння до верхніх шарів атмосфери стався вибух метеориту, повідомляє NHK.

    При цьому можна було почути сильний гуркіт.

    Як стверджують очевидці, перед вибухом яскравість небесного тіла дорівнювала яскравості повного Місяця.

    Нагадаємо, 6 липня астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу.

    До слова, китайський зонд Chang’e 5 досяг Місяця і готується здійснити посадку.

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    Теги: вибух Японія астероїд
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