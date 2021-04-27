Нові ціни на блакитне паливо. «Нафтогаз» зробив пропозицію газзбутам

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ

Газопостачальна компанія має закупити щонайменше 50% від максимального річного замовлення

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» надіслало 30 збутовим підприємствам по всій країні пропозиції щодо річного контракту на постачання газу із фіксованою ціною. Про це повідомили в пресслужбі «Нафтогазу».

Контрагенти мають час до 28 квітня включно обговорити умови договору та надати перші заявки на обсяги на травень 2021 року. Основні положення контракту містять єдині стандартні умови для всіх постачальників газу побутовим споживачам із фіксованою річною ціною.

«Договір передбачає чітко визначений мінімальний та максимальний обсяг газу на рік. Газопостачальна компанія має закупити щонайменше 50% від максимального річного замовлення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щомісячні обсяги постачання встановлюються на основі історичних даних щодо споживання газу.

Збутові компанії мають до 25 числа подати заявку на закупку газу наступного місяця, за виключенням травня 2021 року. Вони можуть відмовитися від місячної закупівлі або замовити від 75% до 100% місячного планового обсягу.

«Фінансові умови передбачають ринкову ціну газу, що встановлюється за формулою. Покупець може оплатити газ за передплатою. У разі постоплати, що відбувається протягом 45 діб після місяця постачання, газзбут має надати банківську гарантію для періоду закупівлі із жовтня по березень. З квітня по вересень достатньо гарантії материнської компанії. Ціна газу залежить від термінів звернення щодо підписання контракту», – додали в компанії.

Нагадаємо, українців переведуть автоматично на газові річні контракти, за якими доведеться платити за газ від 7,88 грн за кубометр.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ.

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