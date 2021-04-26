Постачальники оприлюднили нові тарифи на газ: ціни зросли

Пропозиції компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр

Пропозиції компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр

Українцям доведеться платити за газ від 7,88 грн за кубометр

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону, пише «ГазПравда».

Українців переведуть автоматично на газові річні контракти, за якими доведеться платити за газ від 7,88 грн за кубометр.

Найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр запропонували чотири компанії.

Ціну 7,88 грн за кубометр запропонувало ДП «Евода трейд» КП «Луцькводоканал», 7,89 грн – ТОВ «Черкасигаз збут» і ТОВ «Уманьгаз збут», а 7,96 грн – Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

По 7,98 грн за кубометр газ продаватимуть ТОВ «Волиньелектрозбут» і ТОВ «Закарпаття Енергозбут».

Низка регіональних газзбутів оприлюднили єдину ціну в 7,99 грн за кубометр. Пропозиції решти компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. І лише декілька компаній встановили значно вищі цінники: аж 13,5 грн за кубометр.

Які річні ціни оприлюднили постачальники газу

При цьому ціна на газ для клієнтів Постачальника останньої надії (ПОН) у травні становитиме 9.57 грн за кубометр. Тож усіх клієнтів ПОН закликають обрати ринкового постачальника та заключити з ним договір, щоб отримати вигідніші ціни.

Які річні ціни оприлюднили постачальники газу

Нагадаємо, що ціни тут вказані без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Зауважимо, згідно з рішенням регулятора, річні ціни на газ ще можуть змінюватися, але лише в сторону зниження.

Та за бажанням кожен клієнт зможе змінити річний тарифний план на будь-який інший, так само – як і змінити самого постачальника. Учасники ринку вже готують низку нових сезонних, а також річних (не базових) тарифних планів.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

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