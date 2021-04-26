Тариф на газ із 1 травня. Пропозиції газзбутів

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ.

Більшість постачальників газу встановили ціну на газ на рівні 7,99 гривень/куб. м газу

Ціна на газ для населення за річним тарифом з 1 травня по 30 квітня 2022 року становитиме 7,99–13,50 гривень/куб. м газу. Про це йдеться в повідомленні консультаційного центру «ГазПравда».

Більшість постачальників газу встановили ціну на газ на рівні 7,99 гривень/куб. м газу.

При цьому державне підприємство «Шепетівкагаз» запропонувала ціну в 10,20 гривень/куб. м газу в рамках річного тарифу. ТОВ «Торгова електрична компанія» запропонувала ціну в 10,80 гривень/куб. м газу в межах річного тарифу.

Також ТОВ «Азовгаз» встановила річну ціну в 12,90 гривень/куб. м газу, ТОВ «Маргаз» в 12,58 гривні/куб. м газу, а компанії «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» і «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» встановили ціну в 13,50 гривень/куб. м газу.

Річні тарифи на газ

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ. Усіх автоматично переведуть на нові ціни, розмір яких буде на 2-3 грн вищий за чинні 6,99 грн за кубометр.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Зазначимо, з 1 травня 2021 року всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план. Укладати новий контракт треба тільки при переході до іншого постачальника. Тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

Це означає, що ціна на газ буде фіксованою, платити треба щомісяця за попередній до 25 числа. При цьому постачальникам заборонено протягом року підвищувати ціну на газ у річному тарифі.

Раніше «Главком» писав, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Очікується, що тарифи на ЖКП також зростатимуть.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021-2030 роки.

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