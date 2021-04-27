Не пощастило. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ (інфографіка)

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ

На Херсонщині громадянам доведеться платити 13,5 гривні за кубометр

Щонайпізніше 25 квітня газопостачальні компанії України мали оприлюднити свої тарифи на фіксовану ціну газу, яка діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Як повідомляє видання «ГазПравда», найвищий фіксований тариф виставила компанія «Херсонська обласна енергопостачальна компанія».

Якщо державна компанія «Нафтогаз» підняла ціну з рекомендованого раніше регулятором тарифу в 6,99 гривні за кубометр до 7,96 гривні, то «ХОЕК» встановив ціну свого газу для населення на позначці 13,5 гривні за кубометр. Це найбільший показник серед усіх газопостачальних компаній України.

Такі ж тарифи встановили «Чернівецька ОЕК» та «Житомирська ОЕК».

Ціна на газ: річна пропозиція

Більшість українських компаній газопостачальників виставили тарифи набагато нижчі – 7,99 гривні за кубометр. Ще близько третини розійшлися в діапазоні 8,2-12,9 гривні за кубометр.

Зазначимо, це лише ціна на газ у тарифі «Річний». За транспортування газу споживачі мають сплачувати додатково. Також регулятор передбачив для постачальників газу населення додаткові послуги для своїх клієнтів, які також можуть значно відрізнятися в ціні від встановленого річного тарифу.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Читайте також: