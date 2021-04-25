Газ подорожчає. «Нафтогаз» опублікував річний тариф

З 1 травня 2021 року всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. З урахуванням цінових пропозицій інших постачальників ціни на газ зростуть вже з травня 2021 року.

Інформацію про річний тариф «Нафтогазу» опубліковано на сайті компанії.

Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Зазначимо, з 1 травня 2021 року всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план. Укладати новий контракт треба тільки при переході до іншого постачальника. Тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

Це означає, що ціна на газ буде фіксованою, платити треба щомісяця за попередній до 25 числа. При цьому постачальникам заборонено протягом року підвищувати ціну на газ у річному тарифі.

Раніше «Главком» писав, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Очікується, що тарифи на ЖКП також зростатимуть.

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ. Усіх автоматично переведуть на нові ціни, розмір яких буде на 2-3 грн вищий за чинні 6,99 грн за кубометр.

Нацкомісія зобов’язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Регулятор зобов’язав постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, у якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021-2030 роки.

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