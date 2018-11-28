Наєв звернувся до мешканців Донеччини та Луганщини



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За словами Наєва, більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин ЗСУ

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до мешканців Донецької та Луганської областей у зв’язку із введенням воєнного стану.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в соцмережі Facebook.

«На Донеччині і Луганщині, згідно з указом президента, вводиться правовий режим воєнного стану. Зауважу, що він фактично не вплине на життя цивільного населення, адже Донецька і Луганська області майже в такому режимі живуть останні кілька років», - підкреслив Наєв.

За його словами, більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони, які включені до складу Об'єднаних сил.

«Об'єднані сили продовжать здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та правового режиму воєнного стану, через відповідні органи військового управління та органи державної влади на місцях і органи місцевого самоврядування. У штатному режимі працюють і працюватимуть підприємства та установи, школи, дитсадки, лікарні, об’єкти соціальної сфери, КПВВ тощо. Також залишається без змін порядок перетину блокпостів», - зауважив Наєв.

Він звернувся до жителів Донеччини і Луганщини з проханням зберігати спокій. «Ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована. Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Про будь-які зміни щодо заходів правового режиму воєнного стану буде повідомлено додатково», - сказав командувач Об'єднаних сил

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.