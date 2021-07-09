Наїдайтеся, поки сезон: дієтологиня розповіла про користь ягід

Оксана Скиталінська радить їсти дикорослі ягоди всім

Дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, чим корисна лохина та чому дикорослі ягоди потрібно додати до свого раціону всім, хто дбає про своє самопочуття.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі. «Я виросла в Закарпатті, краї, де щоліта ми ходили і збирали чорницю, або, як її називали, яфини. Вставали о 4 ранку, брали відра, сідали на електричку, їхали пару годин і в горах виходили і ще пару годин піднімалися на плаї. І там збирали дрібні ягідки. Збирали впереміжку з брусницею, руки були чорні, рот чорний, сонце пекло, а ми, зігнуті в «трипогибелі», як казала моя мама, збирали і збирали. Потім з повними відрами спускалися в долину, знову сідали на електричку, потомлені, припечені сонцем, поверталися додому. Так само ходили «по малину», ожину», – пригадала вона.

Саме в ягодах, а не у фруктах, є найбільше фітонутрієнтів, які мають надзвичайно широкий спектр впливу на організм людини:

впливають на когнітивні функції (покращують пам'ять, зменшують нейрозапалення, знижують ризик порушень роботи головного мозку;

покращують роботу судин всіх калібрів, особливо – найдрібніших, капілярів.

відновлюють структуру ендотелію (внутрішньої вистілки судин, запалення в якій веде до серцево-судинних захворювань);

мають загальну протизапальну дію, а також антимутагенну;

покращують роботу печінки, особливо – при ожирінні, порушенні холестеринового обміну

оздоровлюють та омолоджують кишечний мікробіом, сприяють збільшенню та росту корисних бактерій (лакто- та біфідо-, які, в свою чергу, позитивно впливають на роботу всього організму).

ЧИМ КОРИСНІ ДИКОРОСЛІ ЯГОДИ?

Поки вони виростуть, їм доводиться у житті часто стресувати, чимало «настраждатися», бо у горах влітку їх палять сонячні промені, сушить вітер, б'є град, взимку сковує мороз та вітер, пробують їсти шкідники.

І протягом дуже тривалої еволюції ці ягоди накопичили неймовірні сили виживання. Вони змогли вижити без добрив та регулярного поливу, без виполювання бур'янів, без теплиць і штучного світла.

Ці ягоди дають силу людині тисячі років, тому що людина – все ще частина екосистеми. Різними механізмами впливу вони допомагають і людині, яка їх вживає, вижити.

Це явище отримало назву ксеногормезису, коли загартовані стресом рослини передають свою силу людині і роблять її сильнішою і здоровішою, активуючи гени довголіття.

Незважаючи на всю користь чорниці, лохина підходить практично всім людям, що не скажеш про чорницю.

Нагадаємо, українські фермери почали масовий збір врожаю лохини з відкритого грунту та озвучили ціни на перші партії ягід. Сезон лохини цього року затримався на два тижні, але почався з більш низьких цін.

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