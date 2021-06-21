Напад на французьких військових у Малі: замінований автомобіль врізався в колону людей

На місце події направлено велику кількість вертольотів для евакуації поранених

Французькі військові зазнали нападу в Малі з використанням замінованого автомобіля. У результаті вибуху поранення отримали багато солдатів. На місце події направлені вертольоти. Про це повідомила турецька газета Akşam.

Відзначається, що французькі військові діяли в рамках антитерористичної операції «Бархан» і в цей момент в них врізався замінований автомобіль. У результаті підриву машини поранено дуже багато військовослужбовців. Їх кількість не уточнюється.

За даними видання, на місце події направлено велику кількість вертольотів для евакуації поранених.

Нагадаємо, в лютому 2021 років зо два французьких солдатів загинули в ході операції в Малі, ще один отримав поранення. Саморобний вибуховий пристрій потрапив в їх бронетранспортер.

Малі – держава в Західній Африці. Північно-західна частина країни контролюється ісламістами з пов'язаної з «Аль-Каїдою» угрупованнями «Ансар-ад-Дін». У цьому регіоні було проголошено невизнана держава Азавад.

Нагадаємо, конституційний суд Малі призначив лідера військового перевороту полковника Ассімі Гойти тимчасовим президентом країни.

Раніше, військові у Малі закрили кордони і запровадили комендантську годину в країні. Відповідне рішення було прийнято після відставки тимчасового президента і прем'єр-міністра.