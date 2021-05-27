Переворот у Малі: військові закрили кордони і ввели комендантську годину

Аеропорт Бамако і сухопутні прикордонні переходи у Малі вже закриті

Військові арештували тимчасового президента та прем'єр-міністра Малі

Військові у Малі закрили кордони і запровадили комендантську годину в країні.

Відповідне рішення було прийнято після відставки тимчасового президента і прем'єр-міністра, пише портал Seneweb.

Як зазначає видання, комендантська година діє по всій країні з 20:00 до 06:00 за місцевим часом. Аеропорт Бамако і сухопутні прикордонні переходи вже закриті.

Такі заходи військовою владою були прийняті у зв'язку з політичною кризою, яка виникла в Малі після арешту тимчасового президента країни Ба Ндао і прем'єр-міністра Моктара Уана. Вони були доставлені на армійську базу біля столиці країни Бамако.

Через добу віцепрезидент Ассімі Гоїта оголосив, що позбавив їх усіх повноважень. Наступного дня один з радників Гоїти заявив, що Ба Ндао і Моктар Уан подали у відставку і покинули свої посади.

На ситуацію в Малі вже відреагували в ООН, Африканському та Європейському Союзі, США, Німеччині та Великій Британії. Військових закликали негайно звільнити політиків, назвавши подію спробою насильницького захоплення влади.

Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року, після того як військові відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.