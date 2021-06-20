У Парижі невідомі на електросамокаті на смерть збили жінку

Французька поліція розшукує двох дівчат

У Парижі дві дівчини на електросамокаті на смерть збили жінку, їх зараз розшукує поліція. Про це повідомляє ВВС.

Жертвою стала 31-річна громадянка Італії, на ім'я Міріам. Жінка працювала в одному з ресторанів.

Як повідомляється, пара рухалася на електросамокаті на високій швидкості й не зупинялася. Жертва вдарилася головою об тротуар, у неї зупинилося серце. Водолази з річкової поліції, що патрулювали Сену, надали їй екстрену медичну допомогу, і їм вдалося відновити роботу серця через 30 хвилин. Її забрали без свідомості до лікарні, де вона перебувала в комі до смерті в середу.

Інцидент стався о 01:00 за місцевим часом на вулиці Вуа-Жорж-Помпіду на правому березі, біля мосту Понт-о-Чан. Поліція звернулася до свідків та вивчає кадри відеоспостереження з цього району.

Прокуратура порушила справу про вбивство, обтяжуючим фактом є ненадання допомоги.

Електросамокати можуть їздити зі швидкістю понад 50 км/год, і їх популярність зростає, частково через низький вплив на навколишнє середовище.

Справа відновила дебати щодо електро скутерів у Парижі, де висловлювались занепокоєння щодо безпеки пішоходів.

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