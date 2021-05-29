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    Лідера хунти Малі призначили президентом країни

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    Полковник Гойти очолював перший переворот в серпні минулого року<em></em> - Лідера хунти Малі призначили президентом країни

    Полковник Гойти очолював перший переворот в серпні минулого року

    Фото Getty Images

    Конституційний суд заявив, що рішення було прийнято через «вакансії на посаді президента»

    Конституційний суд Малі призначив лідера військового перевороту полковника Ассімі Гойти тимчасовим президентом країни.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

    Як зазначає видання, полковник Гойти ще в середу оголосив себе тимчасовим президентом, через два дні після захоплення влади в результаті другого за останні дев’ять місяців перевороту в Малі.

    Він же очолював перший переворот в серпні минулого року, в результаті якого обраний президент Ібрагім Бубакар Кейта був змушений покинути свій пост.

    Суд заявив, що рішення в п’ятницю було прийнято через «вакансії на посаді президента».

    Як повідомлялося, у понеділок військові Малі після оголошення про формування другого перехідного уряду в країні заарештували тимчасового президента Ба Ндау, прем’єр-міністра Моктар Уана і главу Міноборони Сулеймана Дукур.

    Полковник Гойти сказав, що вони не впоралися зі своїми обов’язками і намагалися саботувати перехід країни.

    Нагадаємо, 25 травня, у Малі військовослужбовці заарештували тимчасового президента країни Ба Ндау і прем’єр-міністра Моктар Уана і перевезли їх на військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

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    Теги: Конституційний суд військові переворот президент
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    Лідера хунти Малі призначили президентом країни