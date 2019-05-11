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    Напад на готель у Пакистані: усі бойовики застрелені силовиками

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    Готель Pearl Continental - Напад на готель у Пакистані: усі бойовики застрелені силовиками
    Готель Pearl Continental

    Нападники використовували під час штурму готелю вогнепальну зброю та гранати

    Сили безпеки Пакистану повідомили, що усі четверо бойовиків, які напали на готель преміум-класу Pearl Continental в місті Гвадар 11 травня, застрелені.

    Повідомляється, що нападники використовували під час штурму готелю вогнепальну зброю та гранати, якраз під час входу у заклад і був вбитий ними охоронець.

    Після евакуації усіх мешканців готелю ще кілька годин тривала перестрілка силовиків з нападниками.

    Фото усіх чотирьох бойовиків опублікувала збройна сепаратистська організація «Визвольна армія Белуджистану», що взяла на себе відповідальність за напад.

    Портове місто Гвадар в бідній провінції Белуджистан є центром реалізації інвестиційного проекту Китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC). Проект, який поєднує порт, аеропорт, шосе і лікарню, призначений для з’єднання китайської провінції Сіньцзян із Аравійським морем.

    Раніше регіон потерпав від нападів сепаратистів, які вважають, що місцеві жителі не отримують вигоди від місцевих ресурсів.

    Нагадаємо, раніше у Франції в передмісті Бланьяк озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці. В заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

    Пізніше поліція повідомила про звільнення всіх заручників. Зловмисником виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником «збройного крила «жовтих жилетів» в Тулузі.

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