У Пакистані бойовики захопили готель



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Фото: Pearl continental hotel

Наразі готель оточений силовиками, є інформація про стрілянину, багато жителів готелю було евакуйовано

У пакистанській провінції Белуджистан озброєні бойовики захопили готель. Про це повідомляє BBC Україна.

Як повідомляється, щонайменше троє озброєних бойовиків увірвалися в будівлю готелю Pearl Continental у пакистанському портовому місті Гвадар.

Наразі готель оточений силовиками. Є інформація про стрілянину.

За непідтвердженою інформацією, багатьом жителям готелю вдалося евакуюватися. Точної кількості мешканців, які перебували у готелі на момент нападу, влада не повідомляє.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше у Франції в передмісті Бланьяк озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці. В заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

Пізніше поліція повідомила про звільнення всіх заручників. Зловмисником виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником «збройного крила «жовтих жилетів» в Тулузі.