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    У Пакистані бойовики захопили готель

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    У Пакистані бойовики захопили готель
    Фото: Pearl continental hotel

    Наразі готель оточений силовиками, є інформація про стрілянину, багато жителів готелю було евакуйовано

    У пакистанській провінції Белуджистан озброєні бойовики захопили готель. Про це повідомляє BBC Україна.

    Як повідомляється, щонайменше троє озброєних бойовиків увірвалися в будівлю готелю Pearl Continental у пакистанському портовому місті Гвадар.

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    Наразі готель оточений силовиками. Є інформація про стрілянину.

    За непідтвердженою інформацією, багатьом жителям готелю вдалося евакуюватися. Точної кількості мешканців, які перебували у готелі на момент нападу, влада не повідомляє.

    Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає.

    Нагадаємо, раніше у Франції в передмісті Бланьяк озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці. В заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

    Пізніше поліція повідомила про звільнення всіх заручників. Зловмисником виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником «збройного крила «жовтих жилетів» в Тулузі.

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