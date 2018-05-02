Напад на Найєма. Нардеп Геращенко передав нападнику, який втік до Баку, ультиматум

Геращенко спробував виправдатися, чому кривднику Найєма дали втекти до Баку

У четвертого підозрюваного в нападі і побитті народного депутата Мустафи Найєма - того, який полетів в Баку, є вибір. Або все життя жити в країнах, які його не видадуть Україні і ніколи не відвідувати США, ЄС та інші цивілізовані країни, або здатися українській владі, вибачитися і примиритися з потерпілим, компенсувати йому моральну та матеріальну



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Геращенко спробував виправдатися, чому кривднику Найєма дали втекти до Баку

У четвертого підозрюваного в нападі і побитті народного депутата Мустафи Найєма - того, який полетів в Баку, є вибір. Або все життя жити в країнах, які його не видадуть Україні і ніколи не відвідувати США, ЄС та інші цивілізовані країни, або здатися українській владі, вибачитися і примиритися з потерпілим, компенсувати йому моральну та матеріальну шкоду і отримати мінімальне покарання - за згодою потерпілого. Про це у себе на сторінці у Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

Геращенко також спробував виправдатися, чому правоохоронці дали втекти кривднику нардепа у Баку. За його словами, підозрюваного могли затримати, якби:

1. Підозрюваний, на момент побиття Мустафи Найєма, не мав уявлення про особистість і статус жертви.

2. Поліції відразу після прибуття на місце події стали б відомі імена всіх учасників нападу, а не тільки номери їх машин.

«На жаль, є підстави вважати, що в першому випадку, нападник все-таки зрозумів, на кого він підняв руку. Очевидно, що нападник дізнався, що це Мустафа Наєм, що він відомий народний депутат і зрозумів, що його побиття не зійде просто так йому з рук», - резюмував Геращенко.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

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