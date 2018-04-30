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    Поліція відкрила справу щодо нападу на Мустафу Найєма

    Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі
    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма. Подію, під час якої нардеп отримав тілесні ушкодження, кваліфікують як хуліганство, повідомили у поліції. Трьох активних учасників доставили до управління поліції. «Конфлікт виник на площі Бессарабська у Шевченківському районі
    • Сьогодні, 20:31
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    Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

    Подію, під час якої нардеп отримав тілесні ушкодження, кваліфікують як хуліганство, повідомили у поліції. Трьох активних учасників доставили до управління поліції.

    «Конфлікт виник на площі Бессарабська у Шевченківському районі столиці. До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував народний депутат та повідомив, що між ним та невідомими виник конфлікт. На місце негайно прибули наряди патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

    Поліцейські встановили, що потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із чоловіків вдарив нардепа в обличчя. Зловмисники з місця події зникли.

    Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують.

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

    Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

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