Поліція відкрила справу щодо нападу на Мустафу Найєма

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма. Подію, під час якої нардеп отримав тілесні ушкодження, кваліфікують як хуліганство, повідомили у поліції. Трьох активних учасників доставили до управління поліції. «Конфлікт виник на площі Бессарабська у Шевченківському районі



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Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Подію, під час якої нардеп отримав тілесні ушкодження, кваліфікують як хуліганство, повідомили у поліції. Трьох активних учасників доставили до управління поліції.

«Конфлікт виник на площі Бессарабська у Шевченківському районі столиці. До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував народний депутат та повідомив, що між ним та невідомими виник конфлікт. На місце негайно прибули наряди патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із чоловіків вдарив нардепа в обличчя. Зловмисники з місця події зникли.

Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.