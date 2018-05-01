Напад на Найєма: відкрито ще одне провадження

Додатково порушено справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня)

За фактом нападу у Києві на народного депутата Мустафу Найєма поліція відкрила ще одне кримінальне провадження. Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко. Зазначимо, раніше стало відомо, що Мустафі Найєму зробили операцію, оскільки в політика була зламана щелепа. «Відразу було порушено справу за



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Додатково порушено справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня)

За фактом нападу у Києві на народного депутата Мустафу Найєма поліція відкрила ще одне кримінальне провадження. Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Мустафі Найєму зробили операцію, оскільки в політика була зламана щелепа.

«Відразу було порушено справу за статтею 296 частиною 2 (хуліганство групою осіб) і після того, як надійшла інформація від лікарів, додатково порушено справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня)», – розповів Крищенко.

Він підтвердив, що наразі за фактом нападу затримано трьох осіб, двоє з них - громадяни Росії.

Зловмисники 1999 і 1996 року народження. Вони студенти одного з вишів. Двоє з них – громадяни РФ, що перебувають на території України за посвідками на проживання, один – громадянин України, народився в місті Києві. Троє людей затримано в порядку статті 208, перебувають в ізоляторі тимчасового тримання,

– розповів Крищенко.

Головний поліцейський Києва додав, що зараз проводяться розшукові дії з метою затримання ще однієї особи, причетної до нападу на Найєма.

«Його особа встановлена, проводяться розшукові дії з метою затримання. Якщо ми протягом доби його не затримаємо, йому буде заочно оголошено про підозру і оголошено в розшук», – зазначив Крищенко.

Як повідомляв «Главком», вчора в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.