Журналісти розповіли подробиці про чеченців, які побили Найєма

Молоді люди, підозрювані в побитті нардепа Мустафи Найєма, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів

Молоді люди, які в центрі Києва побили народного депутата від БПП Мустафу Найєма, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє «Обозреватель». Зі слів джерела, підозрювані 19-річний Ахмед і 28-річний Магомед Саітови, часто відпочивають у дорогих ресторанах до центру Києва, таких як:



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Молоді люди, підозрювані в побитті нардепа Мустафи Найєма, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів

Молоді люди, які в центрі Києва побили народного депутата від БПП Мустафу Найєма, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє «Обозреватель».

Зі слів джерела, підозрювані 19-річний Ахмед і 28-річний Магомед Саітови, часто відпочивають у дорогих ресторанах до центру Києва, таких як: «Караван», «Ішак», а також в закладах ТРЦ «Арена-сіті».

За даними видання, батько підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві. «Джерело також відзначило, що чоловік не вітає витівки своїх синів «і повинен їх жорстко покарати», — повідомляє видання.

1 травня нападникам на Найєма оголосили підозру.

Як повідомляв «Главком», вчора в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Згодом за фактом нападу у Києві на народного депутата Мустафу Найєма поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.



