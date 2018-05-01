Нападників було п'ятеро: з’явилося відео побиття Найєма

На відео зафіксовано момент конфлікту з п’ятьма чоловіками, які оточили нардепа

Участь у конфлікті з нардепом Мустафою Найємом, який внаслідок сутички отримав тілесні ушкодження, брали п'ять нападників. Це випливає з відеозапису, який оприлюднив у Facebook Олександр Кузьменко. На відео зафіксовано момент конфлікту з п’ятьма чоловіками, які оточили Найєма і один з них після словесної перепалки завдає йому кілька



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Скріншот з відео

На відео зафіксовано момент конфлікту з п’ятьма чоловіками, які оточили нардепа

Участь у конфлікті з нардепом Мустафою Найємом, який внаслідок сутички отримав тілесні ушкодження, брали п'ять нападників.

Це випливає з відеозапису, який оприлюднив у Facebook Олександр Кузьменко.

На відео зафіксовано момент конфлікту з п’ятьма чоловіками, які оточили Найєма і один з них після словесної перепалки завдає йому кілька ударів в область обличчя.

«Друзі, на відео п’ятеро людей. Мустафа каже про чотирьох, п’ятого він виводить сам», - написав Кузьменко.

Напередодні ввечері Найєм повідомив, що четвертий підозрюваний у його побитті вилетів рейсом із аеропорту Борисполя до Баку, що у Азербайджані.

1 травня нападникам на Найєма оголосили підозру.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Згодом за фактом нападу у Києві на народного депутата Мустафу Найєма поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що молоді люди, які в центрі Києва побили народного депутата від БПП Мустафу Найєма, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.