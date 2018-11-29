Напад РФ в Азовському морі: Вишеградська четвірка висловила підтримку Україні



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Висловлена підтримка була витримана «у дусі спільних заяв ЄС та НАТО»

Міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки — Угорщини, Словаччини, Польщі та Чехії — висловили підтримку суверенітету України під час обговорення захоплення українських суден та моряків біля Керченської протоки.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Словаччини.

У столиці Словаччини Братиславі зустрілись міністри закордонних справ: Польщі — Яцек Чапутовіч, Словаччини —Мірослав Лайчак, Угорщини — Петер Сійярто, Чехії — Томаш Петршічек.

Як повідомили в МЗС Словаччини, на зустрічі «лунала сильна підтримка територіальної цілісності України від усіх чотирьох міністрів країн «четвірки».

Висловлена підтримка була витримана «у дусі спільних заяв ЄС та НАТО».

Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.