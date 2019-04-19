Нападник на Стерненка втік з України



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Керівник одеського відділення «Правого сектору» Сергія Стерненка

За даними юриста Масі Найєма, Олександр Ісайкул, який напав 24 травня 2018 року на одеського активіста Сергія Стерненка, залишив Україну приблизно місяць тому і не повернувся

Один із фігурантів справи про напад на колишнього керівника одеського відділення «Правого сектору» Сергія Стерненка Олександр Ісайкул утік з України. Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook.

«Нападник на Сергія Стерненка втік з України. Маю велику надію, що за це буде відповідати конкретна посадова особа у правоохоронних органах. Олександр Ісайкул, який напав 24 травня 2018 року на Сергія Стерненка, залишив Україну приблизно місяць тому і не повернувся. При цьому правоохоронці не вжили заходів для того, щоб чоловік, який намагався вбити Сергія, не зміг утекти», – написав він.

За словами юриста, і Стерненко, й Ісайкул у справі про напад – потерпілі.

«Нікого не повідомлено про підозру. Усі співучасники замаху на волі», – підкреслив Найєм.

Він нагадав, що напад на Стерненка входить до списку найжорстокіших нападів і вбивств громадських активістів в Україні віж початку 2017 року.

«Слідство відверто саботує свою роботу з розслідування трьох нападів на активіста та залишає зло непокараним, і навіть дозволяє фігурантам справи вільно залишати Україну», – заявив Найєм.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року одеський активіст Стерненко повідомив, що на нього здійснили замах. Одного чоловіка Стерненко смертельно поранив ножем, а другий втік. Згодом поліція встановила місцезнаходження і затримала другого учасника інциденту. Стерненко розповів, що ніж, яким він убив одного з нападників, належить їм.