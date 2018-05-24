В Одесі скоєно напад на активіста Стерненка

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Під час нападу Стерненку порізали руку

Один з нападників у важкому стані

В Одесі скоєно напад на активіста Сергія Стерненко. Про це повідомив сам активіст Facebook.

Повідомляється, що двоє невідомих напали на нього дворі будинку. Стерненко чинив опір, один з нападників був важко поранений і за непідтвердженою інформацією помер.

Інцидент стався у дворі біля будинку, де мешкає Стерненко. Активіст розповів, що під час нападу йому порізали руку, але він вчасно дістав свій ніж. За словами самого Стерненка, у нього кровотеча, поранена рука.

На місце події була викликана поліція і швидка допомога.

Стерненко зазначив, що це вже третій напад на нього за три місяці.