В Одесі скоєно напад на активіста Стерненка
-
Розсилка
Один з нападників у важкому стані
В Одесі скоєно напад на активіста Сергія Стерненко. Про це повідомив сам активіст Facebook.
Повідомляється, що двоє невідомих напали на нього дворі будинку. Стерненко чинив опір, один з нападників був важко поранений і за непідтвердженою інформацією помер.
Інцидент стався у дворі біля будинку, де мешкає Стерненко. Активіст розповів, що під час нападу йому порізали руку, але він вчасно дістав свій ніж. За словами самого Стерненка, у нього кровотеча, поранена рука.
На місце події була викликана поліція і швидка допомога.
Стерненко зазначив, що це вже третій напад на нього за три місяці.
Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері у четвер, 24 травня, поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», де за попередньою інформацією, озброєний невідомий тримав заручника.
Джерело у правоохоронних органах повідомило «Главкому», що в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.