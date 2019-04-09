Двом фігурантам об’єднаної справи щодо вбивства «Сармата» продовжили арешт



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Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року

Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваних, знищення речових доказів, тиску на свідків та слідство

Печерський райсуд Києва продовжив арешт двом фігурантам об’єднаної справи вбивства Віталія Олешка «Сармата» у Бердянську та розбійного нападу на домоволодіння Поплавських у Дніпрі - Денису Зеленкіну і Тарасу Мовчану.

Про це 9 квітня повідомляє Громадське із зали суду.

Зеленкіну та Мовчану оголосили підозри за розбійний напад, скоєний 4 липня 2018 року. Під час нього з будинку Поплавських викрали майно на суму близько 1,5 мільйонів гривень. Також, за інформацією слідства, Зеленкін і Мовчан приїздили у Бердянськ до вбивства «Сармата» для стеження за чоловіком. Після них у місто заїхала друга група, яку підозрюють у вбивстві Олешка.

Водночас Зеленкін та Мовчан у коментарі журналістам заперечили інформацію про те, що вони їздили у Бердянськ для стеження за «Сарматом».

Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваних, знищення речових доказів, тиску на свідків та слідство.

Сторона захисту заперечувала у задоволенні клопотання, наголосивши на обґрунтованості підозри, та просила обрати альтернативний запобіжний захід - домашній арешт. Також вони заявили про тиск на підзахисних, фальсифікацію справи.

Самі підозрювані підтримали своїх захисників, просили їх відпустити, наголошуючи на тому, що з ними тривалий час не проводять слідчі дії, а за 9 місяців слідство не надало доказів їх провини.

Також, за словами адвокатів, на них тиснуть задля дачі показань у справі «Сармата», але вони відмовляються.

Нагадаємо, напередодні Печерський райсуд Києва продовжив на 2 місяці арешт трьом фігурантам вбивства «Сармата»: Олександру Обухову, Максиму Владимиренкову та Євгену Бродському.

Також Печерський райсуд продовжив термін досудового розслідування у справі вбивства Олешка ще на один місяць, до 30 червня включно.

Як відомо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.