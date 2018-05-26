Інцидент з вбивством в Одесі: Стерненко розповів, що відібрав ніж у нападників

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Сергій Стерненко розповів подробиці нападу

Одного нападника Стерненко смертельно поранив ножем

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Екс-лідер одеського відділення «Правого сектораСергій Стерненко розповів, що ніж, яким він убив одного з нападників, належить їм. Про це він розповів в коментарі skrypin.ua.

«Ми (Стерненко був разом з дівчиною) йшли додому і на підході до будинку нас зустріли двоє хлопців, вони почали наносити мені удари, у тому числі ножем, мені вдалося його відібрати», - сказав Стерненко.

На уточнююче запитання ведучого, чий це був ніж, він відповів, що нападників.

«Це їх ніж», - зазначив він.

Далі Стерненко розповів подробиці нападу.

«Коли почали наносити удари, я намагався оборонятися. Побачив, що нападники почали тікати - один побіг в одну сторону, інший в іншу, я пішов за одним з них. Він пробіг буквально метрів 30-40, впав, тримаючись за бік і сказав, що вже не буде нападати. Я викликав швидку. Тут же я побачив, що у мене з руки кров бризкає», - розповів він.

Потім приїхала швидка. За його словами, лікарі спочатку почали говорити не з ним, а з дівчиною, з якою був Стерненко перед початком нападу.

«Потім підійшли (до Стерненка), мляво подивилися на чоловіка і сказали, що він труп і забрали мене», - додав він.

За його словами, на даний момент йому не повідомляли про підозру.

Нагадаємо, 24 травня одеський активіст Стерненко повідомив, що на нього здійснили замах. Одного чоловіка Стерненко смертельно поранив ножем, а другий втік. Згодом поліція встановила місцезнаходження і затримала другого учасника інциденту.