Невідомі влаштували стрілянину та погром біля посту поліції на трасі Одеса-Київ



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Інцидент стався на трасі Одеса-Київ біля села Дачне Фото: Олеся Голодок, Facebook

За інформацією активістів, невідомі в масках зайшли на пост і розстріляли інспекторів та громадських діячів

На трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу посту поліції сталася стрілянина. Про це вночі 17 квітня повідомив прес-секретар поліції Одеської області Руслан Форостяк у Facebook.

«Поки немає підтвердження, що хтось із людей отримав вогнепальні поранення. Крім того, на дану хвилину немає повідомлень з жодного медичного закладу, що до них доставлено людей, які отримали будь-які тілесні поранення з району КП», - написав він.

Проте не виключається, що, за попередніми даними, одна людина вже в лікарні. Офіційно це ще не підтверджено.

«Виглядає поки що це - одна група активістів напала на іншу, влаштувала вже звичну в наші дні розбирання «активістів», завдавши шкоди майну і можливо здоров'ю. Є свідчення, що застосовувалося травматичну зброю і біти як з боку нападників, так і з боку тих активістів, які там паслися-працювали», - додав він.

Він зазначив, що дії правоохоронців, які були поруч з місцем події, і ніби не втручалися, будуть проаналізовані.

Натомість активістка Олеся Голодок повідомила у Facebook, що група людей в масках напала на співробітників «Укртрансбезпеки».

«Невідомі в масках зайшли на пост з боку села. Розстріляли інспекторів і громадських діячів «Український Транспортний Союз». Добивали людей палицями. Трощили і розстрілювали машини. Весь цей час інспектори патрульної поліції Одеської області спокійно спостерігали і зовсім не втручалися. Бандити на очах поліцейських спокійно залишили місце злочину», - повідомила Голодок.

За її даними, в результаті нападу поранено п'ять осіб. Один хлопець - у важкому стані. Крім того, пошкоджено п'ять автомобілів.

Очевидці стверджують, що бачили гільзи від вогнепальної зброї, які зникли після появи на місці подій інспектора патрульної поліції.

Голодок зазначила, що цей поліцейський раніше перешкоджав роботі співробітників «Укртрансбезпеки».