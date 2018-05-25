Одеська поліція затримала другого нападника на активіста Стерненка
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Правоохоронці також встановили особу загиблого, який помер внаслідок завданої активістом поранення ножем у живіт
Поліція Одеської області встановила місцезнаходження і затримала другого учасника вчорашнього нападу на активіста Сергія Стерненка в Одесі.
Про це повідомляє радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк в Facebook.
За словами Форостяка, правоохоронці встановили особу загиблого, який помер внаслідок завданої активістом поранення ножем в живіт, а також мотиви події.
«Отримав тілесні ушкодження активіст Сергій Стерненко, він спрямований в медичний заклад, де йому надали допомогу, життю і здоров'ю активіста зараз нічого не загрожує», - написав Форостяк.
Як повідомлялося, вчора на відомого одеського активіста Стерненка здійснили черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.
Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері у четвер, 24 травня, поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», де за попередньою інформацією, озброєний невідомий тримав заручника.
Джерело у правоохоронних органах повідомило «Главкому», що в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.
У всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» підтвердили загибель представника цієї політичної сили, депутата Черкаської облради Сергія Гури.