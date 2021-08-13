Пандемія наступає. Міністр освіти розказав, які класи навчатимуться навіть за найгіршого сценарію

Очільник МОН переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні зможуть ходити до школи

«Наполягатимемо на очному шкільному навчанні 1-4 класів», – Шкарлет

Навіть при високому рівні захворюваності учні початкової школи та інклюзивно-ресурсних центрів повинні ходити до школи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Маючи півторарічний досвід роботи в умовах і карантину, і жорсткого локдауну, міністерство напрацювало принаймні три варіанти початку нового навчального року. Все в будь-якому випадку залежить від нас з вами, від того, чи дотримуємося карантинних норм, гігієни, дистанції, чи користуємося засобами індивідуального захисту. Усі ці сценарії прописані у постанові Кабміну №1236 (від 9 грудня 2020 року). Єдине, ми трохи міксуємо всі ці варіанти», – сказав чиновник.

МОН розраховує на те, що вересень-жовтень не принесе спалаху коронавірусної інфекції і сезонних захворювань, оскільки на вулиці буде ще досить тепло.

«Хіба що штам «дельта», який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію. Найбільш сприятливий сценарій – зелена карантинна зона на карті України. За цих умов заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі. Лише в окремих регіонах за рішеннями педрад деякі школи можуть перевести на дистанційну форму навчання, якщо у них будуть спалахи захворювань», – уточнив Шкарлет.

Навіть за умов високого рівня захворюваності Міносвіти наполягатиме, щоби 1-4 класи, тобто початкова школа і спеціальні заклади – інклюзивно-ресурсні центри, працювали у звичайному режимі.

«При цьому зміни до вищезгаданої постанови передбачають, що має бути 80% вакцинованих у науково-педагогічних колективах», – наголосив міністр.

У випадку, якщо за рівнем захворюваності країна перебуватиме у жовтій та помаранчевій зонах, місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) чи педради можуть переводити навчання у змішану або дистанційну форму.

«Показник у 80% вакцинованих вчителів дозволятиме навчальному закладу, навіть за перебування у жовтій або помаранчевій зонах, працювати повністю в звичайному режимі», – наголосив Шкарлет.

До слова, цього року 1 вересня школярі розпочнуть навчання у школах, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків.

Коментуючи ситуацію з оплатою праці, міністр освіти повідомив, що за підсумками 2021 року зарплата вчителів підвищиться майже на 30%.

В Івано-Франківську мер вирішив заохочувати вчителів до вакцинації преміями.