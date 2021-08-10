Для тих, хто перехворів на коронавірус, достатньо однієї дози вакцини – американські вчені

Американські вчені провели дослідження щодо необхідності вакцинації тих, хто вже перехворів на коронавірус

В осіб, які раніше перехворіли й були вакциновані одним уколом, рівень антитіл зберігався до шести місяців

Дві дози вакцини мРНК в осіб, які не хворіли на коронавірус та отримали дві дози вакцини, забезпечують таку ж імунну відповідь, як у осіб, які раніше перехворіли та отримали щеплення однією дозою. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? 10 важливих новин про щеплення» з посиланням на Pharmaceutical Technology з посиланням на дослідження вчених з американського Медичного коледжу Корнел (Нью-Йорк).

Згідно з дослідженням, особи, які раніше перехворілі і були вакциновані одним уколом, виявляли швидку реакцію антитіл протягом кількох днів після щеплення. Рівень антитіл у них зберігався до шести місяців після вакцинації. Вони досягли максимального рівня після першої дози вакцини і залишалися на цьому рівні до шести місяців після вакцинації.

Такі результати дозволили вченим зробити висновок про те, що для осіб, які перехворіли на коронавірусну інфекцію упродовж останніх шести місяців, може бути достатньо однієї дози мРНК вакцини замість двох, які становлять повний курс.

Нагадаємо, станом на 10 серпня у Києві щеплено більше мільйона громадян. Для мешканців столиці доступні вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинації AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

МОЗ України розробляє стимули для сімейних лікарів активніше вакцинувати пацієнтів від Covid-19, зокрема, серед яких нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.

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