Початок навчального року в Ізраїлі. 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус

Батьки ізраїльських школярів отримають набори для проведення тесту на ковід у домашніх умовах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет затвердив програму початку навчального року в країні, який було складена спільно міністерствами охорони здоров'я, освіти і глави уряду. План надійде на затвердження урядового кабінету із боротьби з коронавірусом, повідомляє видання Vesty.

Програма включає проведення серологічних аналізів 1,5 млн дітей, починаючи з дитячого садка і до 6 класу. Реалізація цього пункту повинно розпочатися цього тижня і завершитися до 1 вересня.

У Міносвіти вважають, що в ході тестування будуть виявлені 20-30% (близько 320 000) дітей, які перенесли коронавірус, включаючи і безсимптомну форму, тобто ті, хто навіть не знає, що був заражений.

Цій категорії учнів буде виданий так званий зелений сертифікат, який звільнить їх від обов'язкового карантину, якщо з'ясується, що вони контактували із зараженими.

Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.

Після початку навчального року раз на тиждень проводитимуться аналізи в навчальних закладах в червоних, з епідеміологічної точки зору, містах.

Нарешті, план включає модель «зелений клас»: якщо буде виявлено один інфікований школяр, то його відправлять на карантин, а решта учнів продовжить заняття в школі, але за умови щоденного тестування протягом тижня. Якщо учень відмовиться від аналізів, то він буде зобов'язаний відправитися на карантин.

Проєкт розпочнеться з пілотної програми. На першому етапі його проведуть в ультраортодоксальних навчальних закладах, початок навчального року в яких – 9 серпня. Потім з 1 вересня він буде поширений на арабський сектор. Нарешті, за результатами дії моделі в арабському і ортодоксальному секторах буде прийнято остаточне рішення про його подальше розширення на інші школи.

Як відомо, у неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набули чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні. Зокрема, буде розширено дію зеленого стандарту. Це той самий пропуск для відвідування масових заходів, місць дозвілля, який видають тим, хто отримав дві дози вакцини або видужав від Covid-19. Також введуть карантин для щеплених дорослих, які доглядають за хворими дітьми, розширять список країн, після повернення з яких навіть щеплені або люди, які перехворіли, змушені будуть дотримуватися самоізоляції.