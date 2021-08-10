Міністр освіти зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні

1 вересня усі школи запрацюють у звичному форматі

Цього року 1 вересня школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків. Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу «1+1».

«Covid-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі», – сказав міністр.

Очевидно, епідситуація в країні впродовж навчального року все-таки зможе внести корективи у формат навчання школярів.

Додамо, що згідно з новою постановою уряду, при посиленому карантину будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів. Водночас головний санітарний лікар заявив, що немає закону, який забороняє не допускати невакцинованих вчителів до роботи. Як запевнив санлікар, вчителів, які не вакцинувалися, все ж будуть допускати до роботи.

«Зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти Covid-19 людину до роботи. Але кожен вчитель і лікар має розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури, який власним прикладом має показувати, як вірно робити», – заявив Кузін.

Постанова уряду передбачає, що школи, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

Нагадаємо, в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

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