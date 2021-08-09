Учені знайшли препарат, який здатен подолати коронавірус на 70%

Препарат використовують у боротьбі з холестерином

До арсеналу антиковідних препаратів може додатися ще один. Група іноземних вчених провела дослідження фенофібрату, активною речовиною якого є фенофібрінова кислота. Про це повідомляється на сайті Frontiers in Pharmacology.

«Структурні дослідження показали, що АСЕ2 є димером і що з кожним димером АСЕ2 можуть взаємодіяти декілька спайкових RBD. Молекулярно -динамічне моделювання запропонувало значну гнучкість у ACE2, і це може дозволити множинним димерам ACE2 зв’язуватися з кожним тримером шипа, збільшуючи авидність зв'язування», – зазначається в публікації.

Препарат використовують у боротьбі з холестерином. Активна речовина впливає на клітини організму, і як з'ясувалося, це може допомогти «виштовхувати» вірус. Процес димеризації або ж реакції полімеризації може перешкоджати зв'язку протомерів – білків в організмі людини, з білком-шипом. Також вчені з'ясували, що димеризація впливає на інтерналізацію рецепторів, сприяючи, наприклад, процесу активного надходження твердих і рідких матеріалів із зовнішнього середовища усередину клітини.

«Це призвело до гіпотези, що препарати, що змінюють димеризацію, можуть впливати на вірусну інфекцію ендоцитозом», – додається в статті.

Щоб перевірити це, вчені проаналізували потенційні препарати, вимірявши димеризацію людських рецепторів. Для цього використали систему взаємодії білка NanoBIT.

«Експерименти продемонстрували, що фенофібринова кислота – активна речовина препарату фенофібрату, очевидно, викликала димеризацію ACE2 і дестабілізувала спайкову RBD, що інгібує зв'язування RBD шипа з ACE2», – інформує видання.

У результаті вчені з'ясували, що завдяки препарату фенофібрат та змінам, які провокує його активна речовина в організмі людини, дозволяє подолати вірус SARS-CoV-2 на 70%.

«Наші дані в поєднанні з неопублікованими даними інших груп та наявними клінічними знаннями про фенофібрат ідентифікують його як сильного кандидата для лікування інфекцій SARS-CoV-2», – стверджують вчені.

Повідомляється також, що американські вчені запропонували ще один альтернативний препарат проти ковіду.