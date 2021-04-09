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    Нарахування за комуналку за рік виросли на 40% (інфографіка)

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    У лютому населенням сплатило за житлово-комунальні послуги 24,9 млрд&nbsp; - Нарахування за комуналку за рік виросли на 40% (інфографіка)
    У лютому населенням сплатило за житлово-комунальні послуги 24,9 млрд 
    Фото з відкритих джкрел

    Заборгованість українців за постачання та розподіл природного газу склала 34,2 млрд грн

    Нарахування за жилищно-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2021 року склали 27,3 млрд грн, що на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

    За даними статистичного відомства, у лютому 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 24,9 млрд (91,3% нарахованих за цей період сум).

    Фото: ukrstat.gov.ua

    Фото: ukrstat.gov.ua

    Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2021 року склала 82,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (81 млрд грн).

    За даними статистичного відомства, за станом на 28 лютого заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 34,2 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 27,4 млрд грн, за постачання й розподіл електричної енергії – 8,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,0 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,4 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн.

    Раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо споживчих витрати домашніх господарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд грн, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році. Витрати домашніх господарств на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становлять 14,1%.

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    Теги: державна служба комуналка електроенергія водопостачання послуги населення
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