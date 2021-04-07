Регулятор затвердив умови річного контракту на газ із 1 травня. Що відомо

Усі газопостачальні компанії до 25 квітня мають опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів

Усі газопостачальні компанії до 25 квітня мають опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів

Усі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт із 1 травня автоматично

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), остаточно затвердила постанову, що регулює умови річного контракту на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають усі споживачі з 1 травня 2021 року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора 7 квітня, пише «Уніан».

«Рішення надважливе – це введення річного контракту для споживачів України. З 1 травня річна ціна буде введена за замовчуванням. Тобто всі споживачі отримають річну ціну на газ. Це позбавить від турбулентності з цінами на газ. Ціна буде одна», – сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Отже, Нацкомісія зобов’язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Усі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Регулятор зобов’язав постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, у якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.

Водночас регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно ухвалювати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

У НКРЕКП зазначили, що протягом дії річного контракту постачальникам не заборонено змінювати ціну в бік зниження, але заборонено збільшувати її.