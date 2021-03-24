  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На що українці витрачали гроші у 2020 році. Держстат оприлюднив статистику

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На освіту українці торік витратили дуже мало &ndash; лише 1,2% - На що українці витрачали гроші у 2020 році. Держстат оприлюднив статистику
    На освіту українці торік витратили дуже мало – лише 1,2%
    Фото з відкритих джерел

    Торік найбільшою статтею витрат були продукти та безалкогольні напої

    Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо споживчих витрати домашніх господарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд грн, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році. Про це свідчать дані відомства.

    За даними Держстату, торік найбільшою статтею витрат були продукти та безалкогольні напої – 41%. Витрати домашніх господарств на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становлять 14,1%.

    Далі йдуть витрати на транспорт, що забрали 8,6% від річного бюджету. На алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики українці витратили зі своїх зарплат 7,6%.

    Крім того, на охорону здоров’я українці взяли 6,1% свого бюджету, на одяг і взуття – 4,7%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 3,8%.

    Кінцеві споживчі витрати за цілями у 2020 році:

    Дані Держстату
    Дані Держстату

    Трохи менше українці витратили грошей на відпочинок і культуру – 3,4%, на зв’язок – 2,8%, на ресторани та готелі – 2,6%. А ось на освіту українці торік витратили дуже мало – лише 1,2%.

    За даними Державної служби статистики, в січні промислове виробництво впало на 16,1%. За весь 2020 рік промвиробництво скоротилося на 5,2% порівняно з 2019 роком.

    Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2021 зросла на 1 610 гривень і склала 12 337 гривень.

    Держстат також розповів, що за січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%.

    Теги: державна служба газ вода гроші Держстат відпочинок комуналка продукти електроенергія статистика житло транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies