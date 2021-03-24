На що українці витрачали гроші у 2020 році. Держстат оприлюднив статистику

На освіту українці торік витратили дуже мало – лише 1,2%

Торік найбільшою статтею витрат були продукти та безалкогольні напої

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо споживчих витрати домашніх господарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд грн, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році. Про це свідчать дані відомства.

За даними Держстату, торік найбільшою статтею витрат були продукти та безалкогольні напої – 41%. Витрати домашніх господарств на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становлять 14,1%.

Далі йдуть витрати на транспорт, що забрали 8,6% від річного бюджету. На алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики українці витратили зі своїх зарплат 7,6%.

Крім того, на охорону здоров’я українці взяли 6,1% свого бюджету, на одяг і взуття – 4,7%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 3,8%.

Кінцеві споживчі витрати за цілями у 2020 році:

Дані Держстату

Трохи менше українці витратили грошей на відпочинок і культуру – 3,4%, на зв’язок – 2,8%, на ресторани та готелі – 2,6%. А ось на освіту українці торік витратили дуже мало – лише 1,2%.

За даними Державної служби статистики, в січні промислове виробництво впало на 16,1%. За весь 2020 рік промвиробництво скоротилося на 5,2% порівняно з 2019 роком.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2021 зросла на 1 610 гривень і склала 12 337 гривень.

Держстат також розповів, що за січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%.