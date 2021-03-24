На що українці витрачали гроші у 2020 році. Держстат оприлюднив статистику
Торік найбільшою статтею витрат були продукти та безалкогольні напої
Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо споживчих витрати домашніх господарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд грн, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році. Про це свідчать дані відомства.
За даними Держстату, торік найбільшою статтею витрат були продукти та безалкогольні напої – 41%. Витрати домашніх господарств на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становлять 14,1%.
Далі йдуть витрати на транспорт, що забрали 8,6% від річного бюджету. На алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики українці витратили зі своїх зарплат 7,6%.
Крім того, на охорону здоров’я українці взяли 6,1% свого бюджету, на одяг і взуття – 4,7%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 3,8%.
Кінцеві споживчі витрати за цілями у 2020 році:
Трохи менше українці витратили грошей на відпочинок і культуру – 3,4%, на зв’язок – 2,8%, на ресторани та готелі – 2,6%. А ось на освіту українці торік витратили дуже мало – лише 1,2%.
За даними Державної служби статистики, в січні промислове виробництво впало на 16,1%. За весь 2020 рік промвиробництво скоротилося на 5,2% порівняно з 2019 роком.
Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2021 зросла на 1 610 гривень і склала 12 337 гривень.
Держстат також розповів, що за січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%.