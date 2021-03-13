Комуналка піднялася на 10%: заборгованість населення обчислюється мільярдами гривень

У січні 2021 року українці сплатили 77,7% нарахованих комунальних послуг

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в січні 2021 року склали 30,8 млрд грн. Це на 10% більше, ніж у грудні минулого року (28,0 млрд грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 23,9 млрд грн (77,7% нарахованих за цей період сум).



Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2020 року склала 81 млрд грн, що на 7,4 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (73,6 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 31 січня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склав 34,4 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 26,6 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії – 7,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,9 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,3 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за січень 2021 року зросли на 6,0%. За останній рік тарифи піднялися на 18,4%.

За даними опитування КМІС, дві третини (64,7%) українців заявили, що вартість комунальних послуг за січень 2021 у порівнянні з груднем 2020 року зросла. Кажуть, що майже не змінилася, 19,6% респондентів.

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