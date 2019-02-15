Нардеп Березенко назвав політичне ток-шоу на 1+1 «Куточком зрадофіла»



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Народний депутат від фракції БПП Сергій Березенко Фото: facebook.com

Сергій Березенко наголосив, що участь у таких програмах «брати просто гидко»

Народний депутат від фракції БПП Сергій Березенко пояснив, чому не прийшов на політичне ток-шоу «Право на владу» на 1+1, присвячене медреформі та Уляні Супрун. Про це депутат написав у Facebook, назвавши політичне ток-шоу «куточком зрадофіла».

«Вчора у програмі «Куточок зрадофіла» на 1+1 ведуча Наталія Мосейчук в унісон з абсурдними звинуваченнями Олега Ляшка бідкалася, що я не прийшов на ефір до їхнього програми. Шановні журналісти 1+1! Я обов’язково прийду до вас на ефір, як тільки ви бодай спробуєте згадати, що таке журналістські стандарти – і почнете спиратися на достовірну інформацію, відокремлювати факти від оціночних суджень та дотримуватись балансу думок. На жаль, досі ваша програма за підходами та якістю дискусії мало чим відрізняється від «годин ненависті» на російських телеканалах, щедро приправлених кисельовщиною і скабеєвщиною», - написав депутат.

Він наголосив, що участь у таких програмах «брати просто гидко».

Звертаючись до активного учасника ток-шоу, лідера радикалів Олега Ляшка, Березенко наголосив, що «медична реформа – це не лобіювати виділення бюджетних грошей для свого однопартійця на Прилуцький Пожмаш».

«Хочу запевнити і вас, і всіх українців: попри ваше махрове зрадофільство, ми все одно доведемо до кінця і медичну реформу, й інші європейські реформи. Бо вони потрібні Україні», - резюмував народний депутат.

Як повідомлялося, 14 лютого Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані як заступнику міністра.

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