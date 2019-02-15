Ігор Мосійчук: Супрун дійсно перекрила схеми Богатирьової і компанії

Ігор Мосійчук, Ольга Стефанишина та Уляна Супрун фото: liga.net

Скандал з відстороненням Уляни Супрун: ініціатора викрили, суддя скасував своє ж рішення

Відсторонення від роботи виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун спровокувало скандал. Позов проти урядовця ініціював народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Супрун звинуватили у тому, що вона перебуває у статусі в. о. більше дозволеного терміну, а її призначення повноправним міністром, яке мав би затвердити парламент, не ініціює уряд. Мосійчук також стверджував, що очільниця МОЗ окрім українського громадянства має ще й американське, а тому їй неприпустимо займати державну посаду. У результаті 5 лютого суд відсторонив Супрун, спровокувавши скандал. Вчора ж суддя скасував цей запобіжний захід – з власної ініціативи, але після того, як уряд ухвалив розпорядження, яке дозволило Уляні Супрун частково виконувати обов’язки міністра, чим розблокував роботу МОЗ.

Версій того, навіщо далекому від медичної галузі Мосійчуку було втручатися в роботу міністерства, кілька. Опоненти влади переконували, що весь цей галас зіграє на руку президенту Петру Порошенку. Він дійсно вступився за Супрун, чим показав свою прихильність до реформаторів. Водночас Порошенко заявив, що останнє слово у справі за судом, який у підсумку і скасував своє рішення.

Ще одна версія – помста фарммафії. Вона руками Мосійчука начебто прибирає Супрун, яка перекрила корупційні потоки. Саме за її керівництва медичною галуззю держава перейшла на держзакупівлі ліків через міжнародні організації, що, за даними Рахункової палати, дозволило щорічно економити 40% від сум, які раніше витрачались на тендерах на закупівлю ліків. Інтереси окремих бізнес-структур під час закупівлі за завищеними цінами, за даними активістів-антикорупціонерів, у різний час лобіювали нардеп від Опозиційного блоку Тетяна Бахтєєва, колишня очільниця МОЗ Раїса Богатирьова та окремі депутати з провладного табору. На підтвердження цієї версії було оприлюднено вельми промовистий факт. У Центрі протидії корупції виявили, що проект постанови Мосійчука щодо Супрун готувався на комп’ютері… нардепа від Опоблоку Олександра Долженкова. Його зараховують до групи Ахметова, де також перебуває і Тетяна Бахтєєва. Сам Мосійчук, попри незаперечні факти, причетність Долженкова до складання постанови заперечує.

«Главком» поспілкувався з ініціатором скандалу, і як виявилось, Мосійчук визнає внесок Супрун у боротьбу з фармацевтичною мафією в Україні. Але водночас переконує, що міністерство повинно надати можливість заробляти українським фармацевтичним компаніям, а не закордонним.

Ваш позов до суду проти Уляни Супрун стосується законності її перебування на посаді і її американського громадянства. Водночас ви часто звинувачуєте МОЗ у нецільовому використанні коштів, але це питання у позові не вказали. Чому?

Є висновки Рахункової палати, і вони мають стати предметом розслідування правоохоронних органів. Фракція Радикальної партії ініціює створення тимчасової слідчої комісії, яка має розслідувати обставини використання бюджетних коштів і коштів Світового банку Міністерством охорони здоров’я. Підставою для цього є порушення, виявлені в ході перевірки МОЗ Рахунковою палатою.

Було виявлено, що за великі гроші – по 2-3 тис. євро були закуплені звичайні флешки.

У Рахунковій палаті виявили тих, хто купував ці флешки: ознаки кримінального правопорушення помітили у діяльності департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації та департаменті капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації. З цим і звернулись до Генеральної прокуратури. Тобто проблеми лише в окремих регіонах…

То питайте про це в Уляни Супрун – за це міністерство несе відповідальність, а не народний депутат Мосійчук.

Ще раз наголосимо, у Рахункової палати більше претензій до обласних департаментів охорони здоров’я, які не освоїли кошти Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Наприклад, якщо у Львівській області засвоїли кошти на 99%, то у Вінницькій області – лише на 14%. Тобто було недопрацювання на місцях, а не міністерства?

Чому це? Хто ж відповідає за впровадження політики у сфері охорони здоров’я, як не міністерство?

Ще один промовистий момент. Міністерство охорони здоров’я – не єдина установа, де керівник – в. о. Сьогодні є багато центральних органів виконавчої влади без повноправних керівників: це і Державна фіскальна служба, і Фонд державного майна України. Чому ви почали із Супрун?

Ми неодноразово звертались до Кабінету міністрів щодо того, що вони повинні внести на голосування до парламенту кандидатуру на посаду повноцінного міністра охорони здоров’я, як того вимагає закон. Але цього не зробили, і ми звернулись до суду. Але не МОЗом єдиним: думаю, буде не один позов до різних чиновників, які обіймають свої посади незаконно.

І все ж чомусь саме Супрун стала жертвою ваших нападок. Хто наступний?

Дочекаймося: коли позови будуть подані, ми про це скажемо.

Отже, ситуація із позовом проти Супрун виглядає як бажання усунути саме її з посади…

Ми хочемо, щоб Кабмін виніс на розгляд парламенту кандидатуру на посаду міністра охорони здоров’я, як це передбачає закон.

Ігор Мосійчук та Уляна Супрун під час судового засідання

Чому ж тоді ваша критика більше стосується персони Супрун, а не діяльності МОЗ?

У нас немає персонального конфлікту ні з Уляною Супрун, ні з міністром юстиції Павлом Петренком. У нас є певні світоглядні розбіжності зі Супрун щодо бачення медичної реформи. Ми прихильники реформи, але не такої, як проводить пані Уляна. Ми готові дискутувати про реформу у стінах парламенту.

Але ж у 2017 році Верховна Рада проголосувала за медичну реформу (за проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів №6327). Зокрема її підтримала більшість депутатів Радикальної партії». І ви, до речі, «утримались», а не голосували «проти»…

Особисто я не голосував за законопроект, який чомусь називається медичною реформою. Я доводив на засіданнях помилковість цього законопроекту.

Частина депутатів з нашої фракції, зокрема Олег Ляшко, повірили прем’єру і підтримали законопроект. Але потім побачили настрої суспільства і перестали підтримувати законопроект.

Але так само є мільйони людей, які підтримують медреформу…

Дочекаймося якихось соціологічних опитувань, які проведуть серйозні соціологічні організації, а тоді будемо на цю тему говорити.

Але ж ви їх не дочекались і чомусь вже зараз апелюєте якимись «настроями»?

Ми проводимо зустрічі з виборцями, щодня по дві-три. Люди звістку про звільнення Супрун зустрічають шаленими оплесками. Тому вважаю, що виконую наказ своїх виборців.

Водночас у своїх дописах у Facebook ви визнаєте, що Супрун прикрила корупційні схеми Богатирьової. А тепер, виступаючи проти Супрун, виходить, що ви граєте на руку фарммафії?

Я писав, і повторюю, що Уляна Супрун дійсно перекрила схеми Богатирьової і компанії. Це факт, і я це визнаю і визнавав. Але на заміну вітчизняній фармакологічній мафії прийшла міжнародна, транснаціональна фармакологічна мафія, яка заробляє на українцях не менше, ніж заробляла Богатирьова і компанія. Для вас є різниця, хто з них заробляє?

Різниця в тому, що купівля ліків через міжнародні організації, дозволяє закуповувати більше медикаментів за менші гроші.

Треба ще зважати на якість, паспортизацію тих ліків, які завозять в Україну. Ще ж 6,5% комісійних коштів платять тим, хто закуповує ліки. Є випадки, коли термін придатності ліків, які приходять в Україну, закінчується через 2-3 місяці. Тому не дивно, що їх можуть купити за набагато меншими цінами, ніж ліки в Україні.

Повторимо запитання. Ви не боїтесь, що своїми діями просто граєте на руку українській фармацевтичній мафії?

Ми граємо на руку українцям... Ми не збираємося повертати вітчизняну фармацевтичну мафію. Хоча є ще одна обставина. Знищувати вітчизняну фармакологічну галузь також не потрібно: навіщо закуповувати іноземні ліки, якщо в Україні є виробництво своїх. Треба, щоб просто Кабмін регулював ціни на ринку, щоб виробники не займались спекуляцією.

Тоді як сліди комп’ютера депутата Долженкова з «ахметівського» крила Опоблоку опинились у вашій постанові?

Як завгодно воно могло опинитись у документі: і через втручання сторонніх в роботі сайту парламенту. Всі питання – до системи Рада. Пояснювальна записка створювалась виключно на моєму комп’ютері.

Якщо повірити вашим словам, то у парламенті відбуваються дуже дивні речі. З Долженковим ви знайомі особисто?

Я знаю, хто це такий. Але я навіть жодного разу не спілкувався з ним за всю каденцію парламенту. Є ряд народних депутатів, з того ж Опоблоку, з якими я спілкувався і спілкуюся. Але з Долженковим я ніколи в житті не спілкувався. І той, хто вигадав цей фейк – помилився. Треба було когось іншого вибрати. Наприклад, я з Шуфричем дуже часто на ефірах бачусь.

Навіщо ви пообіцяли спалити себе під посольством США у відповідь на факти, які доводять вашу співпрацю з Опоблоком проти Супрун? Не шкодуєте про свої слова?

Це був тест для Шабуніна та інших «грантожерів». Це було звернення до них, я писав: «Ви хочете, щоб я спалив себе?». Це я у них запитав. А вони кричали, що принесуть бензину. Я почув їхню думку. Якщо для них людське життя, і моє зокрема, нічого не варте, це їхні проблеми. Я їм сказав, що вони не дочекаються – це не мій метод боротьби, а буду випалювати напалмом цих «грантожерів» із нашої країни.

Не секрет, що представники Опозиційного блоку часто виступають проти Супрун. Вони вам не пропонували співпрацю?

У нас немає жодної співпраці з представниками Опозиційного блоку. Ну а якщо я зустрічаюсь із Шуфричем на телеефірі, то мені що, з ним не спілкуватися? Вчора зустрічались на ефірі з Німченком, перед цим був з Балицьким. З тими, хто ходить на ефіри, я спілкуюсь. А Долженкова я на жодному ефірі не бачив, і в парламенті з ним ніколи не спілкувався.

Критикують, а вірніше засуджують її діяльність 70% українців. Це ж не значить, що я на їхніх комп’ютерах щось робив.

Знову ви оперуєте даними про настрої. Звідки ви їх берете, звідки ці «70% українців», які нібито засуджують Супрун? Хто проводив таке опитування?

А ви подивіться останні опитування, загугліть, їх проводили соціологічні організації. 65% не довіряють Супрун.

Тиждень тому Мосійчук демонстрував у себе у Facebook результати опитування, яке проводив один з українських телеканалів серед своєї аудиторії. На запитання «Що треба для покращення медичного обслуговування?» 74% учасників опитування відповіли, що треба відправити міністра у відставку. Не можна на основі цього робити висновок, що «українці проти Супрун», адже в опитуванні брала участь лише аудиторія телеканалу, причому лише та, яка переглядала конкретну телепередачу у конкретний проміжок часу.

Ще одне опитування, яке показувало таку велику недовіру до Уляни Супрун як керівника міністерством охорони здоров’я, було опитування читачів сайту Інформатор. Його проводили не соціологи, а це було опитування на сайті, у якому взяли участь лише 208 осіб, чого явно не достатньо для того, щоб стверджувати, що результати опитування можуть говорити за всю країну.

Якщо у парламент на голосування винесуть кандидатуру Супрун на посаду міністра охорони здоров’я, будете за неї голосувати?

Особисто я – ні, як і наша фракція.

13 лютого ви були на допиті в НАБУ. Не могли б розповісти, у якій справі? З якою метою вас викликали?

Мене викликали як свідка. У якій справі – сказати не можу, таємниця слідства. Відмовився давати будь-які свідчення згідно ст. 63 Конституції України до закінчення виборчої президентської компанії. Детективи НАБУ погодилися з моїми доводами, і сказали, що якщо буде необхідність, вони викличуть мене після 25 квітня.