«Слуга народу» відправить понад 300 депутатів на навчання у США



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Депутати проходитимуть спеціальне навчання в США за програмою американського Конгресу «Open World»

У фракції «Слуги народу« заявили про намір відправити понад 300 народних депутатів на навчання в Сполучених Штатах Америки в 2020 році.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Слуги народу» у Facebook.

«Американському Трускавцю» бути! Вже з наступного року народні депутати проходитимуть спеціальне навчання в США за програмою американського Конгресу «Open World». Американці запрошують депутатів від усіх фракцій. Єдина умова – це мають бути нардепи, вперше обрані до Верховної Ради. Тобто до США полетять понад 300 парламентарів», — заявили у партії.

За словами заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, така «школа» для народних депутатів допоможе зробити Україну сильнішою.

«Американська демократія налічує понад 200 років. Але і в нас є демократія. Головна цінність американської демократії – це інституції влади. Ми хочемо перейняти досвід сильних інституцій. Щоб такою ж сильною та надійною стала і Україна», — зазначила вона.

Зазначимо, тижневий семінар в Трускавці для новообраних депутатів обійшовся президентській партії «Слуга народу» у 10 мільйонів гривень.

Раніше Комітет виборців України встановив, що, відповідно до звіту партії «Слуга народу» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, в ній офіційно не працює жодної особи.

Також «Слуга народу» не витрачала офіційно коштів на заробітну плату. Всього за період липня-вересня партія витратила 240 мільйонів гривнь, із них 0 грн. – на заробітну плату.