Зеленський потрапив на обкладинку Time



Авторитетний американський журнал Time присвятив головну статтю номера президенту України Володимиру Зеленському та виніс його фото на обкладинку.

Стаття The Man in the Middle (укр. Людина посередині) опублікована в номері журналу, який вийде 16 грудня.

«Український президент Володимир Зеленський опинився між Путіним і Трампом», - йдеться в анонсі матеріалу.

У статті сказано про те, що в США демократи вважають Зеленського жертвою перевищення повноважень Трампом, через що американському президентові загрожує імпічмент, в той час як республіканці розглядають його як ключового свідка доказів невинуватості Трампа.

Time додає, що Володимир Зеленський ще має зіткнутися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб досягти однієї зі своїх головних цілей — припинити війну на Донбасі.